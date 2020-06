Jovem fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto

O motociclista de 23 anos que sofreu ferimentos em acidente ocorrido na vicinal que liga os municípios de Tupã e Bastos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas de Marília.

A informação foi confirmada, após contato com assessoria de imprensa do hospital, no início da tarde dessa quinta-feira dia (18). Consta que o quadro de saúde do paciente é considerado grave.

O ACIDENTE

O agente Pereira, do Setor de trânsito de Tupã, relatou que o jovem conduzia sua moto – uma Honda CG 125 – no sentido Tupã a Bastos. No mesmo momento, um veículo Hyundai Creta transitava no mesmo sentido de direção. “No local, o motoqueiro ao adentrar uma granja não visualizou o veículo tendo ocorrido a colisão no mesmo sentido”. O rapaz caiu ao solo e com ferimentos graves, sendo conduzido para o Pronto Socorro da Santa Casa de Tupã, onde recebeu atendimento médico e, devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital de Marília.