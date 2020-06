Lions lança campanha de incentivo ao diagnóstico precoce de câncer infantil para aumentar chances de cura

Cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticadas com câncer anualmente no Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Esses números representam uma média de 32 casos por dia, sendo considerada a primeira causa de morte por doença na população infanto-juvenil.

Ninguém espera que uma doença como o câncer possa atingir alguém com tão pouco tempo de vida. É por isso que muitos pais ficam aflitos quando descobrem que o seu filho tem a doença.

Felizmente, com os avanços da pesquisa e dos tratamentos, o câncer infanto-juvenil – uma das causas de mortes não acidentais mais comuns entre crianças e adolescentes – já pode ser derrotado quando diagnosticado a tempo.

Os pais devem ficar atentos a problemas que não somem. Após o diagnóstico devem procurar tratamento imediato que, se aplicado nas fases iniciais da doença, permite a cura em cerca de 70% dos casos.

Diante da importância do diagnóstico precoce, o Lions Clube de Adamantina lançou no último dia 8 de junho, a Campanha: “Juntos contra o Câncer Infantil”, que será desenvolvida até o fim do ano.

A iniciativa busca ampliar a divulgação dos sintomas e contribuir com o diagnóstico precoce e tratamento imediato, aumentando as chances de cura.

Para isso, o Lions Clube conta com apoio da Rede de Combate ao Câncer de Adamantina, Santa Casa e Postos de Saúde, onde estão sendo fixados banners com os principais sintomas da doença no público infantil-juvenil, sendo eles: palidez inexplicada; febre ou suores constantes ou prolongados; emagrecimento com inchaço na barriga; manchas roxas e caroços relacionados a traumas; distúrbios visuais e reflexos nos olhos; fraqueza constante; dores nos ossos com ou sem inchaço; aumento dos gânglios linfáticos; dores de cabeça; e vômito.