ARTIGO: Tudo ao mesmo tempo na Província do faz de conta…

“O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum; e, sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados; mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura.” (Maquiavel)

Sérgio Barbosa (*)

Pra variar, ainda, pode ser que sim, pode ser que não, também, muito pelo contrario, parece ser aquilo que nunca vai ser em terras provincianas e no meio deste caminho tem uma PANDEMIA…

Isso mesmo meu caro/a leitor/a, pelo andar desta CARRUAGEM sem mais e sem menos, tudo pode acontecer neste cenário que continua mais do que interessante para os analistas de plantão…

A manada das MENTES BOVINAS está espalhada pela PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, bem como, seguindo o toque do BERRANTE do COISO com suas COISAS…

Além disto, ou daquilo, tendo em vista que tudo é possível, ou seja, até mesmo o IMPOSSÍVEL em nome das trocas de sempre e tudo acaba ficando na mesmice de sempre neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Neste meio daquele algo mais quanto aos desencontros patrocinados pelo CORONAVÍRUS e mediados pelos pseudos DONOS DO PODER em nível REGIOCAL, ou seja, do REGIONAL PARA O LOCAL em tempo de pós-globalização organizacional…

Isso sem esquecer-se daqueles/as que sempre estiveram do lado do PODER INSTITUCIONALIZADO para suas manobras um tanto quando escusas em noites sem luar…

As ELEIÇÕES para o EXCUTIVO e LEGISLATIVO municipal estão se aproximando, porém, tempo ao tempo para a realização das mesmas, tendo em vista a expansão da PANDEMIA nos quatro cantos deste PAÍS DO FAZ DE CONTA em tempo de BOZZONARO…

De um jeito ou de outro, faz-se necessário estar em sintonia com as manobras deste ou do outro lado do PODER PELO PODER EM BUSCA DO PODER…

O SENHOR do bem e do mal continua nas paradas de um sucesso ultrapassado, porém, muitas pedras, ainda, vão rolar ladeira abaixo para mostrar que o buraco é mais embaixo…

Da denominada CASA GRANDE provinciana, pode-se esperar tudo e mais alguma coisa em tempo de COISO, portanto, a SENZALA deve continuar em ESTADO DE ALERTA para com os/as SENHORES/AS e seus discursos recheados de fantasias…

Tudo indica que o cenário provinciano deve sair do marasmo daqui pra frente, ora por causa disto ou daquilo, ainda, determinando os lados do tal confronto eleitoral que antecede as eleições e ponto quase final…

Entendo que não se podem esperar muitas possibilidades daqui pra frente, considerando que as MENTES BOVINAS PROVINCIANAS são as mesmas de sempre…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado e professor universitário.