Antônio Donizeti Geraldo assume a presidência do Lions Clube de Adamantina a partir de 1° de julho

A partir do dia 1° de julho, o Lions Clube de Adamantina passa a ser coordenado por uma nova diretoria

Atualmente, o clube é presidido pelo companheiro Paulo Peres, que deixa a presidência do clube após um ano de intensos trabalhos, com a realização de vários projetos em prol da comunidade, entre eles: Campanha “Plante uma Árvore e Preserve a Vida”; 53ª Festa do Guaraná; Campanha de Prevenção ao Diabetes Infantil; Campanha de Incentivo à Doação de Sangue; Campanha de Prevenção ao Câncer Infantil; Doação de produtos de higiene pessoal ao Lar dos Velhos, durante a pandemia; Carnaval Fest Chopp; Concurso Cartaz Sobre a Paz, Ações Sociais o Lar dos Velhos, no Dias dos Pais e Dia das Mães; Campanha Boa Visão, com a doação de óculos; Escolinha de Ciclismo “Papa-Léguas”; Natal Escolar; Oficina da Diarista e posse de novos associados.

Paulo Peres vai transmitir o cargo ao companheiro Antônio Donizeti Geraldo (Toninho), que vai estar à frente do clube no Ano Leonístico 2020/2021, com mandato de um ano, juntamente com sua esposa, a companheira, Maria Renata Belém Geraldo.

Neste ano, a tradicional cerimônia de posse da nova diretoria do Lions Clube, que aconteceria no próximo dia 26 de junho, foi adiada em virtude da pandemia do coronavírus e será realizada em outra data, a ser definida.