Prefeitura de Adamantina adquire trator agrícola e trator cortador de grama

A Prefeitura de Adamantina adquiriu um trator cortador de grama com coletor de grama e um trator agrícola.

O cortador de grama será usado na manutenção das áreas verdes municipais. A aquisição é mais um reforço aos equipamentos que a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) já possui.

Além da aquisição feita com recursos próprios no valor de R$ 63.700,00, a pasta também recebeu, por meio de uma emenda parlamentar, o valor de R$100 mil do deputado Luiz Turco.

O montante foi empregado na aquisição de 12 roçadeiras, 03 motosserras, 21 sopradores, 02 motopodas, 01 motocultivador, 03 pulverizadores, 01 lavadoura RE, 02 Furadeiras e 01 perfurador de solo.

Foi adquirido ainda com recurso próprio no montante de R$175 mil, um trator agrícola, o mesmo será empregado na melhoria da frota do Programa Patrulha Agrícola.

O programa municipal tem o objetivo de melhorar as áreas e gerar aumento na produtividade dos pequenos e médios produtores rurais. Mantido com recursos próprios, a SAAMA disponibiliza tratores e equipamentos para o produtor interessado.

Para utilização dos implementos agrícolas, o interessado deverá realizar requerimento na Secretaria de Agricultura localizada no Recinto Poliesportivo, portando documento de identidade.

Estão disponíveis os implementos: Trator, Grade Niveladora, Grade Intermediária, Roçadeira, Sulcador, Tombador, Calcareadeira e Terraciador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3522-1776.