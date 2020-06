Pai diz que estuprou filha dos 5 aos 10 anos e que mãe sabia

A Polícia Civil prendeu um casal suspeito de estuprar a filha de 10 anos em Jaraguá. As investigações começaram após o pai da criança ser autuado em flagrante e conduzido à delegacia suspeito de injúria contra a esposa.

A mãe foi ouvida pela corporação como testemunha e, de acordo com ela, a filha havia contado sobre os abusos. Ela disse também que uma parente havia flagrado o esposo e a filha nus, assistindo um filme erótico durante a madrugada, na sala da casa do casal, porém, ela não tomou nenhuma providência.

O pai confessou o crime em detalhes e disse que abusava da filha desde os cinco anos de idade.

Ele disse que praticou o delito para “forçar” a esposa a dizer com quem ela havia conversado, numa ligação telefônica em um orelhão, há vários anos atrás. Segundo o investigado ele gravou um vídeo cometendo o abuso para mostrar para a esposa, na tentativa de forçá-la a falar, porém ela não falou, segundo ele a esposa sabia dos estupros.

A mãe da criança disse à corporação que não assistiu ao vídeo, porém segundo ela a filha tinha falado que o pai tinha gravado.

A esposa do suspeito disse que a polícia que viu a foto dos dois nus na cama e suspeitava do esposo em relação aos filhos mais novos, mas disse não ter denunciado o marido antes por ameaças e lesões sofridas.

O casal está cumprindo prisão temporária e o inquérito com o indiciamento do casal, está em fase de conclusão e será remetido ao Poder Judiciário com pedido da conversão da prisão temporária para preventiva.

As investigações acerca do caso continuam para saber se os outros dois filhos do casal, que têm menos de 10 anos, também foram abusados.

Segundo Glênio Ricardo Alves da Costa, delegado responsável pela investigação, a pena para crime de estupro de vulnerável pode variar de 8 a 15 anos de reclusão.