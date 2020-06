UniFAI abre inscrições gratuitas para seleção simplificada de ingresso nos cursos de graduação

Estão abertas até o dia 06 de julho as inscrições gratuitas para o processo seletivo simplificado de ingresso em vagas remanescentes dos cursos de graduação do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). Devido à pandemia de Covid-19, a seleção se dará por análise do histórico escolar do Ensino Médio e será destinada ao segundo semestre deste ano.

As inscrições estão disponíveis online, em unifai.com.br, e presencialmente na secretaria do Câmpus I, localizada na Rua Nove de Julho, 730, das 8h30 às 16h.

Para efetuar a inscrição via internet, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição e anexar a digitalização do RG e do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou certificação via Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

O candidato terá direito a apenas uma inscrição e duas opções de curso. Serão destinadas 5% das vagas de cada graduação a pessoas com deficiência, comprovada por meio de laudo médico.

O resultado da classificação, feito pela Comissão de Processo Seletivo da instituição, será divulgado em 20 de julho no site da UniFAI.

Cursos

A seleção simplificada oferece 40 vagas cada para os cursos de Administração (noturno), Agronomia (noturno), Direito (noturno) e Enfermagem (noturno).

Trinta vagas são destinadas respectivamente para as graduações de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno), Biomedicina (noturno), Ciência da Computação ( noturno), licenciatura em Ciências Biológicas (noturno), Ciências Contábeis (noturno), Design (noturno), Educação Física (noturno), Engenharia Civil (noturno), Farmácia (noturno), Fisioterapia (noturno), licenciatura em História (noturno), licenciatura em Matemática (noturno), Medicina Veterinária (integral), Nutrição (noturno), Odontologia (integral) e licenciatura em Pedagogia (noturno).

Mais informações estão disponíveis no edital nº 012/2020..