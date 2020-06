Mãe e duas filhas morrem com Covid-19 em intervalo de duas semanas em Marília

Uma idosa de 74 anos e as duas filhas, de 41 e 49 anos, morreram com Covid-19 em um intervalo de duas semanas em Marília (SP).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa Benedita Aparecida de Souza Oliveira e a filha Cleuza Aparecida, de 49 anos, morreram nos dias 3 e 2 de junho respectivamente, mas a confirmação da causa da morte só foi divulgada pela prefeitura no dia 9 de junho.

A idosa tinha diabetes e problemas cardiovasculares e a filha, pneumopatia crônica e outras doenças.

Já a outra filha da paciente, Zélia Rosa de Oliveira, morreu pela Covid-19 nesta terça-feira (16). Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Zélia Rosa era portadora de doenças crônicas, entre elas, hipertensão, pneumopatia e obesidade.

Após manter contato com outros dois casos positivos para Covid-19, da mãe e da irmã, ela começou a ter sintomas no último dia 4 e foi internada no dia 8 com quadro agudo. Sem velório, Zélia foi enterrada no Cemitério Municipal de Ocauçu.

Até esta terça-feira (16), Marília contabilizava 187 casos confirmados de Covid-19, além de outros 370 casos suspeitos, que aguardam confirmação por exames. Segundo a prefeitura, além das sete pessoas que já morreram, outras 144 pessoas se curaram.