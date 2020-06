Ferj mantém datas de jogos de Bota e Flu, e Carioca pode parar na Justiça

Em nova fase do arbitral que discute o retorno do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) manteve as respectivas partidas de Botafogo e Fluminense marcadas para o dia 22. Com isso, o caso pode parar na Justiça, uma vez que os dirigentes dos dois clubes anteciparam que não aceitariam tal marcação.

O Estadual do Rio voltará nesta quinta-feira, com o duelo entre Flamengo e Bangu, no Maracanã.

Em um primeiro debate realizado entre a tarde de segunda e a madrugada de terça-feira, a Ferj havia estipulado que Botafogo x Cabofriense e Fluminense x Volta Redonda aconteceriam no dia 22. Tanto o Alvinegro quanto o Tricolor, clubes que são contrários ao retorno do futebol neste momento, não concordaram com a data.

Na conversa inicial, Botafogo e Fluminense, que ainda não voltaram a treinar presencialmente, indicaram o tempo de preparação necessário, dentre outros pontos, e prometeram ir à Justiça caso houvesse a manutenção do dia planejado pela federação. A ideia das duas diretorias era que o Carioca retornasse em julho.

A Prefeitura do Rio ainda terá uma reunião com os clubes, nesta quarta-feira (17), para alinhar a volta da competição. Em nota divulgada hoje (16), o órgão liderado pelo prefeito Marcelo Crivella lembrou que a retomada das competições esportivas sem a presença de público está prevista na chamada “Fase 2” do plano de flexibilização de isolamento, mas isto só será possível caso as medidas elaboradas pela subsecretaria de Vigilância Sanitária sejam cumpridas.

Fla x Bangu ainda sem horário

O duelo entre Flamengo e Bangu foi mantido para esta quinta-feira (18) no Maracanã, mas o horário da partida ainda não está definido, algo que deve acontecer ainda hoje (17).

Vale ressaltar que o estádio está abrigando um hospital de campanha para o combate ao Covid-19 dentro de seu complexo, mas o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, em entrevista coletiva nesta terça (16), minimizou os riscos de se realizar o jogo no local.

‘Não há condições de cumprir esse calendário’

Após a segunda noite de debates entre Ferj e clubes da Série A, o presidente Nelson Mufarrej afirmou que o Botafogo mantém o posicionamento, mas indicou que espera que possa haver um consenso entre as partes. O mandatário alvinegro assegurou ainda que, com as datas sugeridas, não tem como cumprir a tabela.

“Não houve consenso até o momento. O Botafogo tem uma linha de ação definida caso o quadro permaneça inalterado, mas espera que haja entendimento entre os clubes e o seu pleito seja atendido. Não há condições de cumprir esse calendário da forma que foi proposta”, disse.

Veja abaixo as datas sugeridas:

Quinta (18) – Flamengo x Bangu

Sexta (19) – Portuguesa x Boavista

Domingo (21) – Vasco x Macaé / Madureira x Resende

Segunda (22) – Fluminense x Volta Redonda / Botafogo x Cabofriense