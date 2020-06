Entidades japonesas comemoram 112 anos de imigração ao Brasil

Entidades ligadas à cultura japonesa no Brasil terão uma programação especial para o aniversário da imigração, comemorado amanhã (18), e também para o Dia Internacional do Nikkei, celebrado no dia 20.

No aniversário dos 112 anos da Imigração Japonesa no Brasil, nesta quinta-feira às 19h, a Japan House São Paulo e a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo) vão promover uma conversa online sobre o tema, com a participação do presidente honorário da Japan House São Paulo, Rubens Ricupero, e do membro do conselho consultivo da Bunkyo, o jurista e Doutor Honoris Causa pela Universidade Keio, de Tóquio, Kazuo Watanabe.

A atração, que será transmitida no canal da Japan House SP , discutirá a imigração japonesa no Brasil, suas influências, legados e a construção do elo entre ambas as nações e culturas.

Em 18 de junho de 1908, o Kasato Maru, o primeiro navio a trazer imigrantes do Japão, chegou em Santos transportando 781 japoneses depois de uma viagem de 52 dias em alto-mar.

Descendentes e simpatizantes

No Dia Internacional do Nikkei (20) será a vez da Monja Coen fazer uma live, às 20 horas, com a participação de cantores e personalidades nikkeis, debatendo valores nipo-brasileiros. O evento será transmitido no canal da Bunkyo .

Segundo a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social, a expressão nikkei significa descendentes nascidos fora do Japão, japoneses que vivem no exterior ou ainda simpatizantes da cultura japonesa. De acordo com a entidade, estima-se que há 3,8 milhões de nikkeis no mundo – o Brasil é o país onde há maior número de representantes, com 1,9 milhão.