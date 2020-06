Duas pessoas morrem e uma fica gravemente ferida após carro bater em poste

Duas pessoas morreram em uma batida de um carro contra um poste, em Maringá, no norte do Paraná, na noite de terça-feira (16).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo em uma curva e bateu no poste na Avenida Guedner. O carro ficou completamente destruído com o impacto.

Uma pessoa que estava no banco traseiro do veículo foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital Bom Samaritano pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O hospital informou que a vítima fez exames, como tomografia, e já teve alta. Não teve traumas físicos. O hospital informou que ele estava de cinto e ficou com a marca do item de segurança no pescoço.

A polícia investiga as circunstâncias da batida.