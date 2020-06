Doria diz que calendário de retorno presencial às aulas em São Paulo deve ser apresentado na próxima semana

“O Hospital 9 de Julho informa que o Sr. Rossieli Soares da Silva, 41 anos, estava internado desde o dia 2 de junho de 2020, com diagnóstico confirmado de Covid-19. Apresentando uma melhora progressiva e expressiva, o Sr. Rossieli teve alta no início desta tarde”, diz boletim médico.

Ele havia sido internado no dia 2 de junho, e transferido para UTI na sexta-feira (12) após apresentar falta de ar. Nas redes sociais, o secretário comentou sobre as dificuldades da recuperação.

“Coisas simples são definitivamente as melhores. Hoje, me deparei com o desafio de ficar em pé. Com ajuda da fisioterapia, me levantei por poucos minutos. Fiz um exercício rápido e logo meu pulmão e minhas pernas acusaram o cansaço”, disse em uma publicação no Twitter.