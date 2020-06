Sessões da Câmara passam a ser transmitidas pela emissora pública Cultura FM

Com o término do contrato de transmissão das sessões da Câmara Municipal pela emissora Rádio Brasil de Adamantina, as sessões legislativas, no rádio, passam a ser transmitidas a partir desta segunda-feira (15) pela Rádio Cultura FM, sem custos ao poder legislativo. A emissora pública é dirigida e mantida pela UniFAI e pode ser sintonizada na frequência 99,3 Mhz. A sessão tem início às 20h.

A transmissão em rádio, pela Cultura FM, foi buscada pelo presidente da Câmara, vereador Eder Ruete, que decidiu pela não abertura de nova licitação para contratar emissora privada. Com isso, o cidadão interessado em acompanhar as sessões legislativas continua com duas opções: pelo rádio e em vídeo pela fanpage oficial da Câmara Municipal.

A possibilidade de transmitir as sessões do legislativo local está prevista no estatuto da Rádio Cultura FM, que em setembro do ano que vem completa 30 anos da obtenção da licença para prestar serviço de radiodifusão pública.