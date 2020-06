Pedagogia promove virtualmente 8ª Noite Musical em Libras

Evento online foi realizado no último dia 8 pelos alunos do 1° termo

No último dia 8, alunos do 1º termo do curso de Pedagogia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) se apresentaram virtualmente na VIII Noite Musical de tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) por meio do Google Sala de Aula (Google Classroom).

“Foi uma emocionante demonstração musical. A rotina de toda a comunidade escolar mudou drasticamente e repentinamente com a pandemia do novo coronavírus. Professores estão sendo desafiados a continuarem ensinando, agora na modalidade a distância – o que é um desafio enorme para todos”, afirma a coordenadora do curso de Pedagogia e responsável pela disciplina de Libras, Profª Ma. Siomara Augusta Ladeia Marinho.

De acordo com a docente, para que houvesse aprendizagem colaborativa foi importante que cada aluno se envolvesse com os ensaios e o aprendizado individual fosse compartilhado coletivamente: “Foi realmente uma experiência incrível! Os alunos se comprometeram com as apresentações musicais, cada um em sua casa”.

A aluna Ana Júlia Valente Nascimento disse que conforme ocorriam os ensaios, ganhava autoconfiança na aprendizagem dos sinais. “Foi uma alegria contagiante ver o resultado”, completou.

Siomara ressalta a necessidade de adaptação do processo de alfabetização e ensino-aprendizagem que se faz presencialmente entre professores e alunos. “Esse também é um momento de aprendizado. Gostaria de agradecer imensamente a todos os estudantes do 1º termo que cantaram e encantaram. Quero dizer com enorme orgulho que sinto e com o privilégio de poder contar com grandes alunos que acreditam em nosso trabalho e nos apoiam. Minha gratidão a todos”, finaliza.