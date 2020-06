Marília tem três mortes em 24 horas e já registra sete óbitos por Covid-19

A confirmação da sétima morte de paciente com Covid-19 em Marília, no início da tarde desta terça-feira (16), levou a Prefeitura a emitir um boletim epidemiológico extraordinário, para atualizar a situação da doença. Vale lembrar que neste informe são contabilizados apenas dados de moradores da cidade.

A nova vítima é o aposentado Maurício Cezário, de 59 anos, que estava internado há 50 dias no Hospital Beneficente Unimar (HBU)

O informe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde também confirmou a morte de uma mulher de 41 anos de idade, portadora de doenças crônicas – hipertensão, pneumopatia e obesidade.

O Marília Notícia já havia noticiado mais cedo o caso da mulher. O site apurou que trata-se de Zélia Rosa de Oliveira, moradora na zona Oeste da cidade. A mãe e uma irmã dela também morreram no começo de junho e tiveram exame positivo para a doença.

Na manhã desta terça-feira (16) a Prefeitura também já havia confirmado o quinto óbito pela pandemia, uma jovem de 18 anos identificada como Giovanna Volpe, que faleceu ontem (15). A jovem já havia perdido a avó, uma senhora que morreu aos 74 anos em Marília, diagnosticada com Covid-19.

Sétima morte

Segundo a Prefeitura, Maurício tinha diabetes mellitus e doença cardiovascular.

Ele estava internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 26 de abril, sendo diagnosticado com a Covid-19 pelo Laboratório Adolfo Lutz no dia 30 do mesmo mês.

Segundo a Vigilância, o paciente chegou a apresentar uma estabilidade, porém o quadro voltou a se agravar e o homem faleceu hoje.

Familiares relataram ao MN que ele já estava aposentado, mas eventualmente fazia fretes. Outros membros da família também já foram testados, mas apenas ele teria sido infectado pelo vírus. Maurício era casado e deixou três filhos.