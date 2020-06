Homem está internado na UTI em Adamantina após ser golpeado pelo menos 12 vezes com canivete

Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, em Pacaembu. A vítima, um rapaz também de 21 anos, foi ferida a golpes de canivete. O caso foi registrado na madrugada desta terça-feira (16), em Pacaembu.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de “agressão com faca”. No local, os policiais encontraram o suspeito ainda com o canivete em mãos, bem como a vítima e testemunhas.

Conforme a PM, a vítima apresentava vários ferimentos pelo corpo e perdendo muito sangue. O rapaz foi socorrido por familiares até a Santa Casa local e posteriormente foi transferido para a Santa Casa de Adamantina.

O delegado da Polícia Civil André Eustáquio da Fonseca acrescentou que a vítima estava em casa quando o autor chegou para “tirar satisfação” por um problema anterior. Ambos discutiram já fora da residência e durante a briga um dos rapazes desferiu cerca de 12 golpes de canivete no outro.

O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil, onde foi ratificada a voz de prisão em flagrante por tentativa de homicídio. Ele permaneceu à disposição da Justiça.