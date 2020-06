Contribuintes têm menos de 15 dias para destinar parte do Imposto de Renda para as entidades

O prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020, ano-base 2019, está chegando ao fim.

Em virtude da pandemia do coronavírus, o prazo para declaração foi prorrogado e encerra-se no próximo dia 30 de junho.

Ao realizar a declaração, os contribuintes têm a oportunidade de doar parte do seu Imposto de Renda para as 6 entidades de Adamantina ao invés de destinar ao Governo, por meio da Campanha “Imposto de Renda do Bem”, desenvolvida pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e pelo Fundo Municipal do Idoso (FMI), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Basta informar seu contador sobre seu interesse em fazer a doação, que é segura e não gera nenhum gasto a mais ao contribuinte.

As entidades beneficiadas com os recursos do “Imposto de Renda do Bem” serão o Lar Cristão, a APAE, o Projeto ASA, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto), o Lar dos Velhos e o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina).

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Assistência Social por meio do telefone: (18) 3521-2011 ou no setor de contabilidade da Prefeitura pelo telefone: (18) 3502-9044.