Cerca de 300 kg de maconha são apreendidos em falsos caixões com mortos por Covid-19

Policiais militares do Comando de Polícia Especializada (CPE) realizaram uma apreensão de drogas transportada de forma curiosa, no domingo (14). Cerca de 300 kg de maconha foram encontrados dentro de dois caixões, levados por um carro de funerária, na BR-060, próximo a Jataí, no sudoeste goiano. O motorista de 22 anos foi preso.

O nome do suspeito não foi divulgado, portanto, não foi possível localizar o advogado de defesa para se posicionar sobre a prisão.

Segundo o tenente-coronel Sérgio Marques Duarte, a equipe estranhou a forma como o motorista conduzia o veículo e realizou a abordagem. Diante do nervosismo do jovem, os policiais pediram para olhar o porta-malas.

“O curioso é que o motorista narrou que eram dois corpos nos caixões e estavam isolados por serem vítimas da Covid-19. Os policiais decidiram abrir os caixões e se depararam com essa grande quantidade de droga. Foi uma ocorrência exótica”, relata o tenente-coronel.

O jovem pode responder pelo crime de tráfico de drogas. Ele contou aos militares que receberia R$ 5 mil para levar a droga de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia.