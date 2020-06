Carro e caminhonete batem de frente e duas pessoas ficam em estado grave

O acidente ocorreu neste domingo (14). O vídeo mostra a caminhonete preta em alta velocidade. O motorista de um carro prata consegue desviar, mas um segundo carro que passa não consegue e os dois veículos batem de frente.

Com o impacto da batida, o carro branco acerta um terceiro veículo e, mais à frente, os dois rodam na pista. O motorista da caminhonete foi atendido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros.