Após anunciar estabilidade, SP tem novo recorde de mortes e casos de Covid-19, com 365 óbitos e 8.825 confirmações em 24h

Nesta terça, Carvalho, que substituiu Covas na coordenação contra o coronavírus em SP, disse que o comitê de saúde está preparado para adotar medidas mais duras caso os dados do estado piorem.

“Cabe a nós manter um olhar com bastante cuidado. Percebendo uma volta de alguns casos, além do que seria esperado, de tomarmos as medidas necessárias, inclusive, eventualmente, voltar a uma restrição maior em relação à liberação que estava sendo encaminhada”, disse.

João Gabbardo, coordenador-executivo do comitê, disse que os números desta terça refletem um espalhamento do vírus em direção ao interior do estado.

“Essa questão do aumento em um determinado dia não é motivo pra que a gente fique imaginando que o que nós estávamos planejando ou que a evolução que nós estávamos esperando não esteja acontecendo. Tem que analisar que há um espraiamento do vírus para municípios que ainda não tinham apresentado casos, ou tinham um número pequeno de casos, e isso é um fenômeno esperado”, disse Gabbardo.

Ele afirma ainda que os dados não são reflexo de medidas de relaxamento da quarentena porque “o número de óbitos é alterado por alguma coisa que aconteceu há 20 dias, há 30 dias atrás”, e não há uma semana.

“À medida que novos municípios aumentam o número de casos, e isso está acontecendo no interior do estado, há uma tendência nesta elevação no total. O número de óbitos não reflete alguma mudança de atitude que tenha acontecido na semana passada”, completou Gabbardo.

Testagem da população

A equipe do Comitê de Contingência atribuiu parte do aumento no número de casos confirmados no estado à ampliação da testagem na população.

Conforme anunciado na semana passada, os testes sorológicos (testes rápidos) passaram a ser utilizados pelo governo de São Paulo na notificação de confirmação de casos, o que não é recomendado pela OMS. Antes, só os testes de RT-PCR, que são mais precisos, eram considerados na contagem oficial da secretaria.

O governo também passou a incluir a rede particular de laboratórios na capacidade total de testagem no estado.