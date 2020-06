Prefeitura de Adamantina divulga mapa das áreas com maior ocorrência de aparecimento de escorpiões em 2019

Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Controle de Vetores construiu um mapa das áreas de maior ocorrência de aparecimento de escorpiões em 2019.

Para a elaboração do mapa, foi levado em consideração os atendimentos que solicitaram a busca ativa e captura de escorpiões ao Controle de Vetores por telefone ou pessoalmente.

No ano passado, os bairros que mais solicitaram atendimento ao Controle de Vetores foram: Centro, Jardim Brasil, Vila Jamil de Lima, Jardim das Acácias e Conjunto Habitacional Márcio Covas.





As áreas da cidade receberam três tipos de classificação: baixo, médio e de alto risco, seguindo os atendimentos realizados nas residências solicitantes e circunvizinhanças. No ano de 2019, foram realizadas 1478 visitas, em residências, comércios e indústrias e terrenos baldios – particulares ou públicos.

“É importante ressaltar que nos casos em que ocorre o aparecimento de escorpião, em residências ou prédios públicos, o munícipe deve comunicar o Departamento de Controle de Vetores, para que a equipe possa tomar as devidas providências, acompanhar os casos e atualizar as áreas com os maiores índices de aparecimento de escorpiões, bem como as incidências de acidentes com este animal”, explica Francine de Brito Alves, chefe do Controle de Vetores.

Para relatar o aparecimento de escorpiões e solicitar a busca ativa, os munícipes devem entrar em contato pelo telefone (18) 3522-5120.