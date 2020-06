Indivíduo bate carro em outro e o joga dentro de córrego

Um jovem de 20 anos, morador no bairro Castelo Branco, também conhecido como 600 Casas, em Araçatuba (SP), foi preso na noite de domingo (14) por embriaguez ao volante e dano ao patrimônio público.

Ao ser detido, ele quebrou os vidros do próprio carro e também danificou a viatura, dando chutes. Como não pagou a fiança, ficou à disposição da Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu por volta das 22h, na rua Antônio dos Santos Ribeiro, próximo ao bairro São Rafael.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência constataram que o acusado conduzia um VW Gol, com o qual bateu em um VW Passat que era conduzido por um pintor de 62 anos, morador no bairro Primavera.

Danos

A reportagem conversou com telefone com o pintor na manhã desta segunda-feira (15). Ele contou que estava indo buscar a esposa na igreja, quando deparou-se com o Gol vindo de frente, na direção do carro dele.

A vítima contou que tentou desviar, mas teve o carro atingido, perdeu o controle e caiu com o Passat em uma área de taboa na beira da pista, em um terreno de brejo. Com a colisão, uma das rodas do carro dele foi arrancada.

Embriaguez

Os policiais relataram que o acusado tinha sinais de embriaguez e estava bastante alterado. Ele recusou o teste do bafômetro e passou dar socos no próprio veículo, quebrando o para-brisa e o vidro traseiro.

Foi preciso algemá-lo para colocá-lo na viatura e, quando estava no compartimento destinado a presos, ele deu vários chutes no forro interno. Alertado de que iria danificar a viatura, ele continuou, até conseguir danificá-lo.

Acordo

Segundo o pintor que teve o carro atingido, a mãe do jovem esteve no local e repreendeu o filho por ter pela atitude dele, em provocar a colisão. O rapaz estava com uma criança no carro quando ocorreu a batida.

Ela ainda combinou com o pintor de pagar pelo conserto dos danos causados no Passat, que teve que ser guinchado. O veículo é usado no transporte de ferramentas pelo pintor e está impossibilitado de rodar.

Preso

O local onde ocorreu a colisão e os veículos foram periciados pelo Instituto de Criminalística. O jovem foi apresentado no plantão policial, de onde foi conduzido ao IML (Instituto Médico Legal) e forneceu amostra de sangue para exame de dosagem alcoólica.

O carro dele foi apreendido e o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 2.000,00, que não foi paga. O investigado ficou à disposição da Justiça.