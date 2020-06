Governo de SP paga 3ª parcela do benefício Merenda em Casa para 740 mil estudantes

O Governo de São Paulo confirmou o pagamento da terceira parcela do programa Merenda em Casa. Desde sexta-feira (12), mais de 740 mil estudantes em todo o estado começaram a receber o subsídio de R$ 55 reais para a compra de alimentos.

O repasse é subsidiado integralmente pelo Governo de São Paulo e será oferecido enquanto as aulas presenciais da rede pública estadual permanecerem suspensas. Do total de beneficiários, 113 mil estudantes mais carentes voltam a receber o subsídio dobrado.

A verba extra é garantida por meio de uma iniciativa da Comunitas, organização social especializada em parcerias público-privadas. O grupo iniciou a mobilização de recursos privados para potencializar esforços e levar renda para as famílias mais vulneráveis do estado.

Assim como nos meses anteriores, o pagamento será feito por meio do aplicativo PicPay, que pode ser usado em qualquer smartphone. Entretanto, os beneficiários que já receberam o subsídio nos meses anteriores e, portanto, fizeram cadastro e validaram a identidade, não precisam repetir o trâmite, pois o pagamento vai cair automaticamente.

“Não permitiremos a cobrança de nenhum tipo de taxa dessas pessoas. Então a própria PicPay vai garantir o pagamento de todas as taxas. Se a pessoa decidir transferir para a sua conta, a taxa bancária será bancada pela PicPay. Se resolver sacar no banco 24 horas, a taxa cobrada será paga também pela PicPay. Isso foi uma condição colocada para que o dinheiro público e o dinheiro dos parceiros sejam utilizados integralmente pelas pessoas”, afirmou o Secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares.

Benefício é destinado à compra de alimentos

– Para ter acesso ao benefício não é necessário ter conta bancária ou cartão de crédito. É possível sacar o dinheiro em um caixa eletrônico da rede 24Horas e transferir o valor para outras contas, sem taxa adicional.

– Os beneficiários poderão fazer pagamentos por meio do celular em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos que aceitam PicPay. As lojas são identificadas por placas com o QR Code do aplicativo ou no próprio sistema de buscas da ferramenta digital.