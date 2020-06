Com sinais de embriaguez, motorista bate carro em poste

Um carro colidiu contra um poste na tarde deste domingo (14), na Rua Domingos da Costa Lopes, na Zona Leste de São Paulo. O motorista ficou ferido. O acidente ocorreu por volta das 15h45, em frente a UNESP.

De acordo com a Policia Militar que atendeu a ocorrência, o condutor seguia pela via no sentido Rua Marilia aos lotes Urbanizados quando por motivos a serem esclarecidos perdeu a direção do veículo que colidiu contra um posto no canteiro central

O condutor foi socorrido pela Unidade de Resgate dos Bombeiros para a Santa Casa de Tupã onde permaneceu aos cuidados da equipe médica de plantão. Consta ainda que o condutor apresentava sinais de Embriaguez.

Ocorrência registrada na Central de Polícia Judiciária de Tupã, como acidente de trânsito e embriaguez ao volante.