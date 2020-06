CMI, CRAS e CREAS de Adamantina lançam campanha visando conscientização sobre violência contra a pessoa idosa

Hoje, 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização de Violência Contra a Pessoa Idosa.

Devido à data, a Secretaria de Assistência Social, por meio do Conselho Municipal do Idoso (CMI), Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência de Assistência Social (CREAS) está lançando uma campanha que tem como objetivo conscientizar a população sobre as diversas formas de violência contra o idoso e, ainda, de como fazer a denúncia.

A violência contra a pessoa idosa consiste em qualquer ação única ou repetida contra a pessoa idosa que venha violar sua integridade física, psicológica ou moral que pode ser por meio de violência física, violência institucional, abandono, violência medicamentosa, violência psicológica e social e, ainda, violência sexual.

De acordo com a secretária de assistência social do município, Andreia Regina Ribeiro, “as pessoas se calam por falta de informação, por terem medo de criar conflitos com a família ou por acreditarem que esse é um assunto privado e familiar. Contudo, o Estatuto do Idoso tem por objetivo promover a inclusão social e garantir os direitos dos cidadãos idosos acima de 60 anos. Por esse motivo, as pessoas devem fazer a denúncia ao Conselho Municipal do Idoso (CMI), pois só assim conseguiremos resolver esse grave problema que atinge a população”.

Serviço – A denúncia de qualquer tipo de violência deve ser feita diretamente ao Conselho Municipal do Idoso por meio do telefone (18) 3521-2011; (18)3521-1900 ou, ainda, na sede do CMI que fica na Alameda Dr. Armando Sales de Oliveira, 367 de segunda a sexta das 7h às 11h e das 13h às 17h.

