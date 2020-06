Dias após acidente que o deixou 12h preso entre as ferragens, homem morre neste domingo

Por volta das 15h30 deste domingo (14), morreu na Santa Casa de Paraguaçu Paulista (SP), Leandro de Paula, de 43 anos, vítima de parada cardiorrespiratória. Nesta segunda-feira (15), completaria duas semanas do acidente em que ele sofreu e ficou por cerca de 12h preso entre as ferragens do seu veículo.

Leandro de Paula foi resgatado no dia do acidente e encaminhado para a Santa Casa de Paraguaçu Paulista. Após, foi transferido para o Hospital das Clínicas de Marília, onde passou por uma cirurgia na coluna. Tendo sucesso no procedimento e se recuperando conforme esperado, o paraguaçuense recebeu alta médica na sexta-feira, dia 12. Mas hoje, por volta das 15h, ele começou a se sentir mal e foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto-Socorro, onde faleceu minutos após de parada cardiorrespiratória.

O corpo de Leandro de Paula foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Assis. O velório iniciará a partir das 07h desta segunda-feira. O sepultamento está marcado para às 13h30.

Ele deixa a esposa Leonilda e o filho Matheus.

O ACIDENTE

Por volta das 02h do último dia 01º, o paraguaçuense Leandro de Paula, de 43 anos, seguia com o seu carro, GM/Classic File, de cor prata, pela Rodovia Vereador José Berto, km 6 + 750 m, entre as cidades de Paraguaçu Paulista e Borá, quando perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista, e colidiu em uma moita de bambu.

O carro ficou preso entre um bambuzal. A vítima ficou impossibilitada de sair do local, por estar presa entre as ferragens.

Ao amanhecer, a família de Leandro sentiu a sua falta e foi até a Delegacia de Polícia Civil, onde entraram em contato com o investigador de polícia Sérginho, que decidiu fazer o trajeto da vítima.

Através de um sinal de pneus na grama do acostamento, logo após uma moita de bambu com alguns quebrados, conseguiu chegar até o local onde Leandro estava.

Por volta das 13h, o motorista foi retirado das ferragens e encaminhado ao Pronto-Socorro, pelo Samu.