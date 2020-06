Motorista fica em estado grave após colisão entre duas carretas

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, os dois veículos seguiam no sentido Pirapozinho – Rodovia Raposo Tavares (SP-270), quando por motivos a serem esclarecidos, houve a colisão traseira.

O motorista do segundo veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional (HR) com uma possível fratura no fêmur. O outro condutor, de 42 anos, não se feriu, conforme a polícia.



O segundo veículo estava carregado com pedra brita. Já o outro seguia vazio.

A perícia compareceu ao local e um laudo deve apontar as reais causas do acidente.

Equipes do Departamento de Estrada de Rodagem (DER) também compareceram ao local da batida. Durante o atendimento da ocorrência o trânsito fluiu normalmente com meia pista.

Estado de saúde