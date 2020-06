Homem é morto com golpes de faca em Osvaldo Cruz

Ex-jogador de futsal de Adamantina teria cometido o crime por motivo passional

Um homem foi morto na tarde deste sábado (13) em uma movimentada avenida do centro de Osvaldo Cruz.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do Adamantina Net, com o apoio de parceiros e fontes que estão neste momento de prontidão na Santa Casa de Osvaldo Cruz, a vítima teria sido golpeada com duas facadas na virilha, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e passou por um procedimento cirúrgico para estancar um intenso sangramento, porém, não resistiu e acabou morrendo.

O homem apontado como autor, é popular na cidade e região e inclusive já atuou no futsal regional como jogador, tendo atuado em times de Adamantina e Dracena, teria entrado em vias de fato com a vítima e acabou golpeando o mesmo.

Após o ocorrido, o acusado teria permanecido no local e foi detido pela Polícia Militar.

O assunto repercute nas redes sociais e aplicativos de mensagens, inclusive com a informação ainda não confirmada e que está sendo checada pelo núcleo de jornalismo do Adamantina Net de que a situação teria motivos passionais, nossa reportagem recebeu os vídeos e áudios que estão sendo compartilhados e que podem confirmar os fatos, porém, por respeito ao homem apontado como autor, vítima e demais envolvidos, optamos por não reproduzi-los.

A ocorrência segue em andamento neste momento. O acusado foi encaminhado para a Santa Casa e após exames foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Osvaldo Cruz onde a ocorrência será apresentada.

Há também a informação ainda não confirmada de que o suposto autor teria pago fiança e sido colocado para responder ao processo em liberdade.

A reportagem do Adamantina Net segue acompanhando a ocorrência com uma possível alteração do conteúdo desta matéria ou adição de informações à qualquer momento.



FOTO: Cristiano Nascimento | Metrópole FM