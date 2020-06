71 ANOS: Surgimento, Emancipação e Progresso de Adamantina

No ano de 1937 chegaram engenheiros, técnicos e funcionários da Companhia de Agricultura Imigração e Colonização (CAIC), para reconhecimento da área que era uma densa mata.

Em 1938 surgiu a abertura de um caminho que ligava a cidade de Tupã ao Patrimônio Adamantina.

No ano de 1939 iniciou os trabalhos de topografia e derrubada da mata virgem, com as glebas sendo divididas e o surgimento dos primeiros compradores de terras, oriundos de várias regiões do estado.

A região na época foi denominada de Zona da Mata, e em 1940 as atividades do desbravamento do Patrimônio esteve paralisada por forças de circunstâncias motivadas pela Divisão Territorial do Estado.

Durante o ano de 1947, várias caravanas de representantes do Patrimônio, seguiam para São Paulo visitando a Assembleia Legislativa Estadual pleiteando a criação do município.

Em 24 de dezembro de 1948 através da Lei Nº 233 é criado o Município de Adamantina, desmembrado do Município de Lucélia.

A primeira eleição de Adamantina ocorreu em 14 de março de 1949, para eleger os vereadores e prefeito, tendo como candidatos a prefeito Antonio Goulart Marmo e Hermínio Brighenti do PTB, que conseguiu 209 votos. Nessa ocasião, Antonio Goulart Marmo, do Partido Social Progressista (PSP), com 954 votos foi eleito prefeito de Adamantina, apoiado e indicado pela CAIC (Companhia de Agricultura, Imigração e Colonização), CICMA (Companhia de Imigração e Colonização, Mineração e Agricultura) e CPEF (Companhia Paulista de Estradas de Ferro).

Em 02 de abril de 1949, instalou-se o município de Adamantina, com a posse do primeiro prefeito e membros do primeiro Legislativo.

No dia 20 de abril de 1950 foi inaugurada a Estação Ferroviária com a chegada oficial do primeiro trem, sendo que Adamantina passou a ser o “Ponto Final de Linha”, da Companhia Paulista de Estradas de Ferro.

A Comarca de Adamantina foi criada através da Lei Nº 2456 de 30.12.1953 sua instalação ocorreu no dia 02 de abril de 1955, constituída dos municípios de Adamantina, Flórida Paulista e Mariápolis.

Adamantina recebeu um Diploma de Honra de Maior Progresso em 19 de agosto de 1955, assinado pelo Exmo Sr Presidente da República, Dr João Café Filho.