Praça Euclydes Romanini recebe obras de revitalização

O prefeito Márcio Cardim informou que o tradicional espaço na praça Euclydes Romanini, popularmente conhecida como “Praça dos Patos”, tiveram as obras iniciadas.

Os investimentos estão sendo realizados por meio de recursos do MIT (Município de Interesse Turístico), no valor de R$ 80 mil, mais contrapartida da administração municipal, totalizando investimentos de R$ 93 mil.

Para a execução dos trabalhos, a Prefeitura de Adamantina realizou processo de licitação, sendo vencedora a empresa Construlix.

Logo após a assinatura do termo de contrato, os trabalhos foram iniciados pela empresa com a retirada do alambrado que cerca a lagoa.

A praça receberá uma completa revitalização devendo ficar com novo visual, voltando a ser cartão de visita da Cidade Joia.

De acordo com a Prefeitura de Adamantina, além da praça Euclydes Romanini, outras áreas de lazer da cidade também estão recebendo melhorias como o Parque dos Pioneiros, Parque Caldeira e praça Waldemar Romanini, no Jardim Adamantina.