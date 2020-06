Novos totens semafóricos entram em funcionamento

Os novos e modernos totens semafóricos recém-instalados entraram em funcionamento, substituindo os antigos semáforos dos cruzamentos da Avenida Rio Branco com a Santo Antônio e também da Joaquim Nabuco.



Os totens semafóricos fazem parte do projeto de modernização da sinalização viária de Adamantina denominado “Respeito à Vida” e foram instalados em parceria com o Governo do Estado que liberou recursos para execução das melhorias.

Os novos equipamentos garantem além do visual mais moderno, mais qualidade, segurança, maior orientação aos milhares de motoristas e pedestres que diariamente passam pelo local que também vão contar com temporizadores exclusivos para a passagem e travessia das vias beneficiadas.

O projeto é fruto de convênio entre a Prefeitura de Adamantina e o Detran/SP através do Governo do Estado, com investimentos de quase R$ 450 mil. A Secretaria Municipal de Planejamento é a responsável por desenvolver e acompanhar este amplo projeto.

Vale destacar, que Adamantina mais uma vez sai na frente sendo a pioneira da região a conquistar os recursos junto ao Governo do Estado e implementar este projeto, além de outras ações que também serão desenvolvidas em vários setores da cidade.