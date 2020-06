Motorista morre após caminhão tombar em rodovia

Um motorista de 27 anos morreu após o caminhão que dirigia tombar na noite de quarta-feira (10) na Rodovia Miguel Jubran, em Assis (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária, o homem perdeu o controle do veículo, bateu em uma defensa metálica e tombou na vegetação.

A suspeita é que o pneu do caminhão tenha estourado por volta de 22h40, no km 411. O motorista não resistiu ao impacto e morreu no local. O veículo ficou totalmente destruído.

O caminhão estava carregado com uma carga de carne suína, que caiu no acostamento. A mercadoria foi retirada nesta manhã.