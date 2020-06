Corpo em estado de decomposição é encontrado em fazenda

Um corpo em estado de decomposição foi localizado pelo funcionário de uma fazenda em Martinópolis.

Segundo as primeiras informações, na manhã de hoje (10), o homem procurava por um animal desaparecido quando se deparou com o corpo já em avançado estado de decomposição na propriedade rural localizada perto do antigo Matadouro.

A Polícia foi acionada e o corpo removido e encaminhado para o IML de Presidente Prudente para identificação, pois no local não foi possível fazer o reconhecimento.