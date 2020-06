Carros batem e idoso é socorrido após passar mal

Uma colisão traseira entre um Corsa e um Del Rey, por volta das 16h30, desta quarta-feira, 10, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo à AABB, em Junqueirópolis, deixou o trânsito lento no local.

Segundo a PM Rodoviária não teve feridos graves, somente o condutor do Del Rey, um senhor de idade sentiu-se mal e foi conduzido ao Pronto Atendimento Municipal por uma ambulância.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o veículo Corsa vinha no sentido Dracena a Junqueirópolis e no local (próximo ao km 638), o Del Rey, placas de Dracena, saiu de uma estrada rural e entrou na rodovia.

O condutor do Corsa, 59 anos, pintor, morador de Dracena, informou que não teve tempo de desviar do Del Rey quando o veículo entrou na pista. O acidente foi registrado como colisão traseira sem vítima.

A Polícia Militar de Junqueirópolis compareceu ao local e auxiliou no controle do tráfego.