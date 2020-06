Trio rouba caminhão, faz motorista refém e acaba preso

A equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizava a ‘Operação Alerta Caminhoneiro’, para combater o roubo de veículos de carga, quando notou que um caminhão azul passou direto pela balança, localizada no km 54 da Anchieta, sem fazer a pesagem obrigatória. A situação chamou a atenção dos policiais, segundo o cabo Pedrosa, da Polícia Rodoviária.

“Quando olhamos para o veículo percebemos que a janela estava quebrada, o que levantou suspeita de que poderia ser roubado. Iniciamos o acompanhamento e, no meio da serra, percebemos que outra carreta fez o retorno no km 44, o que não é normal. Dividimos as equipes e seguimos os dois caminhões, até realizarmos as abordagens”.

O motorista e os passageiros do caminhão azul foram abordados na Rodovia Anchieta e confirmaram que se tratava de um roubo. Dois criminosos estavam no veículo, que carregava 30 toneladas de açúcar, além do motorista do caminhão que estava sendo feito refém. Os suspeitos foram detidos no local e o motorista do caminhão foi resgatado do sequestro sem lesões.

Em seguida, os policiais abordaram um caminhão prata e prenderam o terceiro suspeito. A polícia descobriu que o veículo teria sido usado pelos criminosos para chegar até o caminhão azul no km 56 da pista sul da rodovia, em Santos, no litoral de São Paulo. O sistema de monitoramento flagrou o motorista em alta velocidade. O caminhão prata era produto de um roubo realizado em Diadema, em 2015.