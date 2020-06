Prédio do PSF do Jardim Brasil é aprovado pela Caixa e vai funcionar em breve

A Caixa Econômica Federal vistoriou e aprovou as instalações da recém-concluída obra da unidade de saúde do Programa Saúde da Família do Jardim Brasil em Adamantina. Segundo informações obtidas pela reportagem do Folha Regional junto à Prefeitura, um técnico da Caixa esteve recentemente no local e após vistoria, deu parecer como concluída e aprovada a obra, faltando apenas a emissão do documento oficial para que possa ser inaugurada, possibilitando assim o funcionamento do novo espaço dedicado à saúde dos adamantinenses.

Ainda segundo a Prefeitura, a Secretaria de Saúde já providenciou a instalação de parte do mobiliário e equipamentos que serão utilizados pelos profissionais do novo PSF e também estão sendo realizados os trâmites de montagem de equipes de enfermagem, médicos e outros profissionais que vão atuar na unidade de saúde.



No local foi investido o valor total de R$ 314.726,61, sendo R$ 245.166,69 por parte da Prefeitura de Adamantina e R$ 141.601,52 provenientes de convênio com o Governo Federal. “Inicialmente, a unidade atenderá apenas os moradores do próprio Jardim Brasil e parte do Parque Itamarati, onde abrange a ESF (Estratégia em Saúde da Família) designada para aquela área do município”, explicou o secretário de Saúde Gustavo Taniguchi.

Atualmente a população do Jardim Brasil é atendida pelo PAS II (Posto Atendimento em Saúde), localizado na Vila Jardim, defronte da Igreja Nossa Senhora de Aparecida e próximo ao Recinto Poliesportivo.

“A inauguração desta importante obra esperada por quase 10 anos pelos moradores daquela região da cidade deve acontecer em breve”, anunciou o secretário de Saúde.

Vale destacar o empenho da administração Márcio Cardim através das secretarias de planejamento, saúde e outros setores que não mediram esforços para que o tão sonhado Programa Saúde da Família do Jardim Brasil se tornasse realidade aos moradores.