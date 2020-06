Nove indivíduos são presos e um morre após confronto com policiais em operação

A operação contra o crime organizada, realizada nesta terça-feira (9), em Jundiaí (SP), terminou com nove pessoas presas, apreensão de drogas, dinheiro e um suspeito morto. A ação reuniu policiais da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar (Rota) e teve a participação do canil do 5º Batalhão de Choque de São Paulo.