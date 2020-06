Ministério da Saúde aposta em pesquisa de Oxford para vacina contra covid

O Ministério da Saúde está apostando em uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, para conseguir uma vacina contra a covid-19, e espera que isso aconteça ainda no segundo semestre deste ano, segundo o ministro interino, Eduardo Pazuello. “São 16 as mais promissoras possibilidades. Dentre as 16, elencamos três. A melhor de todas, que estamos apostando as fichas, é na de Oxford”, disse.

Segundo o general, a vacina “pode acontecer ainda na metade do segundo semestre deste ano” e o ministério está apostando nisso. “Já estamos fazendo parte do processo para que a gente tenha o direito até de produzi-la no Brasil, e quiçá para a América do Sul”, disse. As outras duas vacinas citadas por ele estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos e na China.

“Nós também estamos monitorando e participando. Não é colocar todos os ovos em uma cesta”, disse, pontuando que o país ainda trabalha em dois protocolos nacionais.