Iluminação LED começa a ser implantada no Parque dos Pioneiros

Após a conclusão da gigantesca obra de substituição das galerias de tubos armicos por aduelas de concreto e outros serviços de infraestrutura no Parque dos Pioneiros de Adamantina, realizada pela Prefeitura Municipal, foi dado início o projeto de modernização do local que se tornará referência regional em lazer e entretenimento para a população local e demais cidades vizinhas.

Na semana passada foram iniciados os serviços de instalação de postes que vão compor o sistema de iluminação LED proporcionando melhor visibilidade aos frequentadores do parque no período noturno na prática de caminhadas, atividades físicas, passeio e lazer.

parque também está recebendo o plantio de grama e ornamentação em sua extensão, já deixando reservado o espaço que vai abrigar as edificações constantes no projeto de revitalização apresentado pela administração municipal.

As passarelas utilizadas para cooper e caminhada vão receber futuramente um projeto de iluminação secundário.

“O projeto é audacioso e com certeza vai fazer com que o Parque dos Pioneiros projete-se ainda mais como um espaço referência regional em lazer, atividades físicas, entretenimento e outros eventos, fazendo com que a população possa voltar novamente a desfrutar deste importante local que ficou esquecido pela gestão anterior e que agora, com muito esforço e trabalho, está sendo reerguido e que será entregue em breve”, destacou o prefeito Márcio Cardim.