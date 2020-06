Comércio de Adamantina abre no feriado de aniversário da cidade

O próximo sábado, 13 de junho, feriado de aniversário de Adamantina, o comércio local funcionará das 9h às 13h. O acordo entre os sindicatos patronal e dos empregados foi assinado nesta segunda-feira (8).

Segundo o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista), os estabelecimentos poderão abrir no feriado municipal. A Prefeitura da cidade também foi consultada, aprovando a decisão.

Já nesta quinta-feira (11), feriado de Corpus Christi, o comércio permanece fechado.

SUPERMERCADOS

Já os supermercados podem funcionar nas duas datas, segundo a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho). Mas, o horário de abertura é restrito. “O início da jornada para os comerciários que trabalham nestes estabelecimentos se dará a partir das 8h e deverá encerrar-se até às 14h, exceto para os comerciários no setor de limpeza e padaria (padeiro) cujo início e encerramento poderão ser antes ou após estes horários, respeitando-se, em qualquer caso, a jornada diária máxima de 6h”, informou Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista).

Durante o ano são oito feriados permitidos o funcionamento dos estabelecimentos supermercadistas. Além de Corpus Christi e aniversário da cidade, os demais são: Independência (7 de setembro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro). Nos demais feriados permanecer fechados como o comércio.

CONFIRA O ATENDIMENTO NO FERIADO

PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS: Fecha nesta quinta-feira (11) feriado de Corpus Chirsti e de acordo com o Decreto nº 6061, será ponto facultativo nas unidades administrativas do município na sexta-feira (12). Sendo assim, o atendimento será encerrado nesta quarta-feira (10) e retornará na segunda-feira (15).

COLETA DE LIXO – Por se tratar de um serviço essencial, ficará suspenso apenas na quinta-feira (11). Na sexta e no sábado, a coleta será realizada normalmente.

CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS – As aulas da Rede Municipal de Educação estão suspensas seguindo as orientações do Estado de São Paulo.

SAÚDE – O Pronto Socorro da Santa Casa funcionará normalmente, plantão 24 horas. O Centro de Saúde, mais conhecido como Postão, funcionará na quinta-feira (11), sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14), no regime de plantão das 8h às 16h, devido à pandemia da COVID-19.

Para entrar em contato durante o plantão ligue no (18) 3502-3145 ou no (18) 3502-3149. As demais unidades estarão fechadas.

GANHA TEMPO – Devido ao feriado, os serviços do Ganha Tempo de Adamantina estão suspensos. Retornando na segunda-feira (15), com atendimentos realizados pelo telefone (18) 3522-1764, das 9h às 12h.