Brasil segue como líder mundial em casos e mortes nas últimas 24h

O Brasil foi novamente o país que mais confirmou mortes causadas pela covid-19 nesta terça-feira, 9, bem como a nação que mais registrou casos da doença nas últimas 24 horas, considerando a contagem feita pelo Ministério da Saúde. Segundo a pasta, foram mais 32.091 casos e 1.272 mortes identificadas no período. Os dados foram atualizados às 18h45 no painel do Ministério da Saúde (covid.saude.gov.br) com os números totais da doença no Brasil (739,503 casos e 38.406 mortes), em obediência à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a divulgação dos casos e mortes acumulados desde o começo da pandemia.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde estão em consonância com os divulgados na plataforma online do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), que pode ser acessada em conass.org.br/painelconasscovid19. Os dados levantados pelo consórcio entre Estadão, Folha de S. Paulo, O Globo, G1, Extra e UOL serão fechados às 20h.

Considerando os dados do Ministério da Saúde, o Brasil está bem próximo de passar o Reino Unido e se tornar o segundo país do mundo com mais mortes causadas pela covid-19. O governo britânico informou hoje que 286 pessoas morreram da doença, totalizando 40.883 óbitos. O número de infecções cresceu em 1 387 no país, elevando o total para 289.140. O Brasil já o segundo país com mais casos da covid-19.

Os Estados Unidos, país que lidera os rankings totais de casos e de mortes pelo coronavírus, foram hoje o segundo país em novas mortes e em novos casos da covid-19. De acordo com com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), houve mais 550 mortes e mais 17.598 casos de covid-19. No total, o coronavírus já matou 110.925 pessoas nos Estados Unidos e infectou 1.956.421