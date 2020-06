Prefeitura finaliza manutenção e sinalização em 26 km da Plácido Rocha

A Prefeitura de Adamantina concluiu o projeto de manutenção da rodovia Plácido Rocha que liga o trevo “Euclides Ravazi”, localizado na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) à ponte do Rio Aguapeí até pela Lagoa Seca.

No total, este trecho pertencente à Prefeitura de Adamantina, têm 26 km de extensão e é utilizado diariamente por pessoas da Cidade Joia e também daqueles que se deslocam da região de Araçatuba e da vizinha Valparaíso, além de moradores da área rural.

O projeto foi coordenado pela Secretaria de Planejamento através do secretário João Vitor Marega em parceria com a Secretaria de Obras pelo secretário Wellington Zerbini, e compõe um conjunto de ações que visam a recuperação, manutenção e outros cuidados em estradas do município estabelecido em reuniões como plano de trabalho da atual administração.

Nesta etapa do projeto foi realizada a sinalização de solo com o empenho de equipamentos e funcionários da própria Prefeitura visando garantir maior visibilidade, condições de tráfego e segurança aos motoristas.

“Na medida do possível, temos nos esforçado em manter a Plácido Rocha em boas condições de tráfego para os adamantinenses, em especial da Lagoa Seca que se utilizam da mesma para virem até a cidade nos mais diversos afazeres e ainda aos trabalhadores da usina de açúcar e álcool, demais empresas e propriedades daquela região”, destacou Marega.