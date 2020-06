Entregador fica ferido após moto parar embaixo de ônibus em acidente

Um motociclista sofreu ferimento no cotovelo de um dos braços após acidente ocorrido na Avenida Gaspar Ricardo, altura do Jardim Novo Bastos, no final da manhã desta terça-feira, dia 9.

A colisão aconteceu por volta das 11h e envolveu um ônibus da Prefeitura e uma moto conduzida por um rapaz que realizava entregas de marmitas para um restaurante da cidade.

Segundo informações apuradas no local, ônibus e moto transitavam pela avenida no sentido bairro – centro e no local, houve a colisão entre os veículos.

Consta ainda que no momento do acidente o ônibus convergia a esquerda para adentrar no Almoxarifado Municipal e a moto fazia a ultrapassagem.

O motoqueiro foi levado para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, para atendimento médico que irá detectar se sofreu outros ferimentos.

A Polícia Militar de Bastos registrou a ocorrência.