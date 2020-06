Dois policiais civis são assassinados durante transporte de presos

Dois policiais civis de Campo Grande foram assassinados na tarde desta terça-feira no cruzamento das Fernando Correia com Joaquim Murtinho no Itanhangá Park. De acordo com as primeiras informações dois presos estavam sendo escoltados pelos policiais em um Fiat Uno Vivace branco com placas OAH 9152 de Manaus (AM), quando uma dos marginais tomou a arma de um dos policiais e atirou contra os dois agentes. Um dos policiais morreu na hora e o outro faleceu quando era socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Os presos fugiram algemados e um deles teria sido capturado, mas o outro rendeu o motorista de um Polo branco com placas QAS 4409 e está em fuga. Ele teria abandonado o dono do carro na avenida Bandeirantes.

É grande a movimentação de policiais na tentativa de capturar o fugitivo. Peritos do IMOL de Campo Grande estão no local periciando os corpos dos policiais mortos.