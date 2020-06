ARTIGO: Em tempos de pandemia, até a democracia está com dificuldades de “respirar” por aqui!

Extra! Extra! Diretamente do País da Cloroquina, onde ninguém “dá seta”, mas vivem brigando com quem faz conversão a esquerda ou a direita! E vamos para mais um resumo semanal do que tem ocorrido pelo lado de lá e pelo lado de cá.

Como já sabemos, por lá, continua tudo ok! “Ainda” estamos com o Ministro da Educação… Sem Ministro na Saúde, mas com um “Milistro interino”… No entanto, tudo se encontra na mais “perfeita normalidade”. Vamos vetar a verba que iria para as ações contra a Covid-19! Ah… E a do Bolsa Família, vai para as ações de propaganda! Afinal, a morte, como diria “Winston Churchill”: “É o destino de todo mundo!”

E por falar em saúde, os boletins diários sobre a Covid-19 passaram a ser divulgados depois do JN! Só acho… Mas na briga Planalto x Rede Globo, alguém está querendo omitir alguma coisa! No entanto, como era de se esperar, a galera do “Plim-Plim” não deixou barato! Abriram uma chamada de plantão assim que o relatório foi divulgado! Como diria minha avó: “Toma cego!”

Em meio as manifestações “de apoio”, até “Bruno Mezenga” ficou com “inveja”. Afinal, ele nunca teve uma escolta daquelas! Ainda deste mesmo lado, em outra manifestação, tem um grupo que se diz “trezentos”, mas que não passou de “trinta”, querendo chamar a atenção de um Ministro! O mais curioso é que, entre tochas e gritos, a galera está perdendo a “noção do ridículo”. Infelizmente estão tentando se parecer com uns “Zé Gotinhas do Mal” que já conhecemos muito bem de “outros carnavais”. É triste, mas estamos no Brasil, onde até a “democracia” está precisando “respirar”.

Por falar em “noção do ridículo”, tem manifestante, daqui e dali, fazendo uso de bandeiras de grupos “extremistas”. Agora… Usar os “livros de história”, para entender tudo isso, nem pensar… “Né minha filha”! Se por um lado, temos essa “outra” triste situação, por outro, a galera das torcidas organizadas deixaram a “rivalidade” de lado, e realizaram atos pró-democracia, levantando a “bandeira anti-fascismo”. Ah… Não custa dizer… Palmeiras não tem mundial!

Mas, o que mais me chamou a atenção, foi a volta dos “Anonymous”! Diante de manifestações contra o racismo e o fascismo, o grupo divulgou dados do “Caso Marielle Franco” e até da galerinha do Planalto… Com acesso aos dados dos cartões, teve gente que comprou Iphone 11, Iougurteira da Top Therm, Cogumelo do Sol e até a mais nova Tekpix… Vai entender!

E o Moro? Sumiu? Não sei não, mas acho que ele tá de olho numa cadeira… E não é do STF! Mas como se sabe, por lá só governa, quem “negocia”! De olho nisso também, nos últimos dias, parece que estamos vendo uma aproximação do “mito” com o “centrão”. É isso mesmo produção? De repente surge a #BolsoMaia… Vai saber…

E o Trump? Não sei não… Mas parece que o cara, está dando “uns foras” no Brasil, acho que o “casamento” está acabando (ou “alguém” está virando “comunista”). Em meio a tal “DR”, talvez “alguém” poderia enviar “Flores”! Ou uma “Caixa de chocolates”! Quem sabe ao menos um “cartãozinho”! Vai que cola…

É pessoal…Tem mais… A galera das Fake News começou a ser ouvida! E pra quem não sabe, tem verba de governo que foi usada para pagar anúncios! (Qualquer novidade, é mera surpresa nesse momento!) Essa “robozada” tá organizada! Parece um “grupo” de outros tempos que vivia de pagamentos mensais!

E por falar em “fake news” e “vazamento de dados”, até o Véio da Havan foi aprovado para receber os 600 conto do auxílio emergencial! Não sei não… Mas acho que esse sistema tá mais caído que o “mito” em inauguração de hospital!

Deixemos o lado de lá e falemos do lado de cá. Por aqui nas terras “paulistanianas” tudo também está as mil maravilhas! Depois do “Zoneamento” por fases, do Governo, na tal da “flexibilização”, parece que tudo ficou uma “zona” mesmo!

Tem prefeito que não concordou e começou a “descumprir” o “decreto imperial” do Governo. Como já falado em outrora, “flexibilizou e não flexibilizou”. Mas também, como se viu em alguns lugares, vivemos (e continuamos) uma quarentena “para inglês ver”!

E como se não bastassem, “os eitas atrás de vixes”, ainda tem parlamentar “daqui” achando que ser anti-fascista é ser “terrorista”. Não sei não… Mas acho que alguém está “meio receoso” com alguma coisa! Vai saber…

E a galera do funcionalismo público? Foi pega mais uma vez de surpresa! Desta vez, com “aquela granada no bolso”. E como se sabe, a “corda sempre estoura do lado mais fraco!” No entanto, já disse uma vez e repito: “Coisa boa… Tem que ser para todo mundo.” Podiam começar pelos políticos! Mas se nada mudar… Tô pensando em virar “político”… Vai que cola…

Enfim, entre essas e aquelas “pérolas”, isso foi “quase toda a nossa semana”… E não se esqueçam… Por lá e por aqui “sempre tem mais”! Até a próxima!

Tiago Rafael dos Santos Alves

Professor, Historiador e Gestor Ambiental

Membro Correspondente da ACL e AMLJF