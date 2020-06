Polícias Ambiental e Civil realizam a soltura de aves em Adamantina

Em atenção à Semana do Meio Ambiente, a Polícia Civil em conjunto com a Polícia Militar Ambiental realizaram na tarde da última sexta-feira sexta (05), em uma área verde da cidade de Adamantina, a soltura de aves nativas objeto de delitos de cunho ambiental.

A ação, que contou com a presença da Delegada de Polícia Drª Laíza Fernanda Rigatto Andrade e do Capitão PM Júlio César Cacciari de Moura, bem como de policiais civis e militares, realizou além da soltura das citadas espécies em seu habitat natural, a destruição de aproximadamente 20 gaiolas utilizadas na prática dos delitos.

Com o uso de máscaras e demais cuidados exigidos no contexto da atual pandemia, por um breve momento ocorreu um ponto de estacionamento voluntário aos cidadãos que transitavam com seus veículos pelo local, tal ação teve cunho educativo sendo distribuídos alguns panfletos e mudas da árvore nativa da espécie Ipê.

Em Adamantina a Polícia Civil dispõe da Delegacia do Meio Ambiente, unidade especializada no atendimento de delitos de cunho ambiental que funciona junto ao NECRIM (Núcleo Especial Criminal), localizado nas dependências da Delegacia Seccional de Polícia.