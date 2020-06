Polícia Civil investiga incêndio de dois veículos em pontos diferentes da cidade

Por volta das 02:30 Horas da madrugada desta segunda-feira (8), aconteceu dois incêndios com diferença de minutos. O primeiro foi registrado na Alameda Ezigomar Cariola proximidades da ABD (Associação Bancária de Dracena) e o segundo na Rua Falcão Pelegrino.

Segundo informações obtidas junto aos proprietários, nos dois casos eles estavam dormindo e foram avisados por um guarda particular e vizinhos.

No Jardim Alvorada um veículo Corsa estava dentro da garagem e teve a parte da frente totalmente destruída, já Bairro Emilio Zanata um Fiat Furgão Fiorino que estava na rua teve a parte traseira totalmente queimada pelo fogo.





No primeiro caso devem ter jogado um produto, provavelmente gasolina, e no segundo colocaram uma pequena lata também com líquido e estopa próximo do pneu traseiro esquerdo do Fiorino.

Em ambos os casos os proprietários que são pessoas de bem e trabalhadores, não tem suspeita de quem são os autores ou autor e porque tiveram tal atitude.

A Polícia Militar compareceu ao local nos dois casos e registrou o Boletim de Ocorrência, o Corpo de Bombeiros também ajudou conter as chamas nas duas situações. Já a Polícia Técnica colheu dados e agora irá apurar os fatos.

A Polícia Civil assumiu as investigações para tentar elucidar o caso.