Vacina brasileira contra o coronavírus começa a ser testada em animais

Os pesquisadores querem identificar qual delas é capaz de induzir uma resposta rápida e duradoura do sistema imunológico dos animais para, em seguida, passarem para as outras etapas de desenvolvimento de um método de imunização. O estudo é apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a primeira fase deve ser concluída até o fim de 2020.

As vacinas serão injetadas nos camundongos em diferentes concentrações e os cientistas irão avaliar semanalmente a carga de anticorpos produzida por eles a partir de amostras do plasma sanguíneo – a parte líquida do sangue. Outra proposta de vacina nacional está em desenvolvimento no Instituto Butantan, também de São Paulo.