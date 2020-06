Sistema prisional no Oeste Paulista tem 67 confirmações e cinco mortes de servidores por Covid-19, diz sindicato

Um levantamento realizado pelo Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp) apontou que 67 funcionários penitenciários foram infectados pelo novo coronavírus em presídios na região de Presidente Prudente. De acordo com o sindicato, cinco servidores que atuavam no Oeste Paulista morreram em decorrência da Covid-19.

O levantamento foi realizado a partir de informações fornecidas pela própria categoria e apuradas pela direção do sindicato.

No Estado, são 185 servidores penitenciários infectados e 14 mortos.

De acordo com o Sifuspesp, a morte mais recente é a do policial penal Antônio Dantas, de 60 anos, que trabalhava no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Pacaembu e faleceu nesta sexta-feira (5), após período de internação em um hospital de Osvaldo Cruz. Ele deixa esposa e três filhos.

No levantamento de dados do sindicato, a região do Oeste Paulista é a mais afetada pelo novo coronavírus.

“O coronavírus segue se alastrando pelo sistema prisional, e tanto a Secretaria de Administração Penitenciária quanto o governador João Doria [PSDB] continuam fazendo vistas grossas, de olhos fechados para a gravidade da situação e sem fornecer os testes rápidos em massa para os trabalhadores e para os detentos. É uma bomba relógio com milhares de vidas em risco”, afirmou Fábio César Ferreira, presidente do Sifuspesp.

De acordo com o Sifuspesp, o sindicato continua travando uma batalha na Justiça, com ação no Ministério Público do Trabalho reivindicando os testes rápidos em massa, como orienta a Organização Mundial de Saúde (OMS) para a pandemia no ambiente carcerário.

Casos de Covid-19 em penitenciárias do Oeste Paulista UNIDADE PRISIONAL CONFIRMADOS MORTES Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu 15 1 Penitenciária de Dracena 2 1 Penitenciária de Irapuru 5 Penitenciária de Junqueirópolis 7 Penitenciária de Lucélia 1 Penitenciária de Presidente Prudente (regime fechado) 10 1 Penitenciária 1 de Presidente Venceslau 1 Penitenciária de Tupi Paulista (feminina) 2 Penitenciária de Tupia Paulista (masculina) 14 Penitenciária de Martinópolis 1 Penitenciária de Pracinha 9 2 TOTAL 67 5

SAP

O G1 solicitou um posicionamento sobre o caso para a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP). Em resposta à reportagem, a SAP enviou a seguinte nota:

A Secretaria da Administração Penitenciária, ao contrário do que afirma o sindicato, vem atuando intensivamente para a proteção de nosso servidores na atual sintuação de pandemia.Sempre sob orientação do Centro de Contingência do Coronavírus do Governo do Estado de São Paulo, foram adotadas diversas medidas, como a restrição de entrada de pessoas nas unidades prisionais; ampla distribuição de Equipamentos de Proteção Individual, especialmente máscaras reutilizáveis, além de álcool gel e outros insumos de proteção. A testagem em massa da população paulista foi planejada por órgãos técnicos da área de saúde e contempla os servidores do sistema prisional, bem como os custodiados, em sua segunda fase, com início previsto para os próximos dias.O presidente do sindicato participou, há poucos dias, de reunião na sede da SAP, oportunidade em que lhe foi informada tal circunstância de maneira detalhada. Por isso, causa espécie a manifestação do presidente indigitado.