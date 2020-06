ARTIGO: Uma Província em meio a Pandemia das Mentes Bovinas…

„A morte nunca se aprende, mas pode-se saber-se de cor. As guerras sabem-no. E as epidemias. E um simples agente funerário.“ ( Vergílio Ferreira)

Sérgio Barbosa (*)

Não tem como deixar de escrever sobre uma PROVÍNCIA que continua FAZENDO DE CONTA deste e do outro lado, tal quais as MENTES BOVINAS do COISO com suas COISAS…

A questão é quase sempre a mesma, ou seja, a questão do PODER LOCAL que continua acima do BEM e do MAL, talvez, mediados pelo BOM e pelo MAU, dependendo sempre dos interesses dos lados de um mesmo lado…

Tudo continua patinando no mesmo LUGAR e pelo jeito vai continuar assim para QUASE TODO O SEMPRE, tendo em vista que este ano ocorrem as ELEIÇÕES para o EXECUTIVO e LEGISLATIVO Municipal…

Tais desencontros estão ocorrendo faz alguns anos, ainda, fica fácil quando se pode colocar a CULPA disto ou daquilo no OUTRO, portanto, faz-se necessário repensar o atual cenário em nome da PANDEMIA que continua avançando no interior paulista…

Também, ANUNCIAM-SE uma ou outra CONQUISTA nesta ou naquela área da PROVÍNCIA, todavia, sempre existe um, PORÉM que acaba cancelando ou prorrogando a tal CONQUISTA…

Pelo visto deste CENÁRIO PROVINCIANO, tudo pode ser, desde que VOCÊ esteja sob o comando das MENTES BOVINAS e seguindo o TOQUE DO BERRANTE sem questionamentos ou críticas…

Mas, como diz o velho dito popular, NADA COMO UM DIA DEPOIS DO OUTRO, assim, a PROVÍNCIA continua com os seus desencontros em meio às idas e vindas dos DONOS DO PODER PELO PODER EM BUSCA DO PODER…

Enquanto isso, as PERDAS estão sento CONTABILIZADAS como dados ESTATÍSTICOS e ponto quase final, também, apostando que os/as TUPINIQUINS travestidos de PROVINCIANOS/AS estão sempre com a MEMÓRIA em estado de hibernação…

Afirmou o POETA que o TEMPO É O SENHOR DA RAZÃO, haja vista que tudo pode acontecer daqui pra frente neste PAÍS DO FAZ DE CONTA com relação ao CORNOVÍRUS e a tal FLEXIBILIZAÇÃO quanto ao ISOLAMENTO e tudo mais em meio ao tudo de menos…

O dito cujo do AUTORITARISMO não pode fazer frente ao ESTADO DEMOCRÁTICO em tempo de BOZZONARO com seus COISOS com COISAS em terras provincianas…

As ações estão perdendo o controle quanto ao CONTROLE da PANDEMIA na região do OESTE PAULISTA, basta analisar os dados OFICIAIS para uma aproximação com o descompromisso da comunidade e os protocolos existentes visando o BEM ESTAR da população…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

_______________________________

(*) jornalista profissional diplomado e professor universitário.